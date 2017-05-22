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День в АТО: 30 обстрілів, 1 військовий поранений

Понеділок, 22 травня 2017, 19:51

Проросійські бойовики від початку доби 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Внаслідок цього один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, протягом дня незаконні збройні формування двічі застосовували проти українських військових важке артилерійське озброєння.

"Приморський напрямок. Понад половина фактів застосування противником зброї проти українських захисників зафіксована саме на цій ділянці лінії зіткнення. Зокрема, в першій половині дня бойовики здійснили потужний артилерійський обстріл наших укріплень неподалік Гнутового зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів", - сказано у повідомленні.

По українських позиціях в районі Новотроїцького та Красногорівки незаконні збройні формування били з мінометів калібру 82 мм.

Окрім того, біля Новотроїцького, а також біля Мар'їнки бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з озброєння БМП. Під вогнем з гранатометів та стрілецької зброї опинились опорні пункти сил АТО, які розташовані поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя та Богданівки

"Донецький напрямок. Важке артилерійське озброєння калібру 122 мм на цьому напрямку противник ще на початку доби застосовував проти бійців ЗС України, котрі тримають оборону поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі", - повідомили у штабі.

Опорні пункти ЗСУ у південному передмісті Авдіївки та біля Верхньоторецького, відповідно до інформацїі, бойовики декілька разів обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Західніше під вогнем стрілецької зброї опинились укріплення сил АТО в районі Пісків.

"Луганський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування бойовики російсько-терористичних військ 4 рази порушували режим припинення вогню. З протитанкових ракетних комплексів бандити вели вогонь по наших позиціях поблизу Новозванівки та Троїцького. Біля Новотошківського застосовували автоматичні станкові гранатомети. А в районі Валуйського українських воїнів обстрілював ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
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