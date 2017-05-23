Борислав Береза купив квартиру за 5 мільйонів, а звідки гроші – не сказав

Позафракційний депутат Верховної Ради Борислав Береза придбав у 2016 році квартиру у Києві за 5 мільйонів гривень.

Про це йдеться в статті УП "Депутатські правки. Що змінилося в деклараціях народних обранців".

"У п'ять мільйонів гривень позафракційному депутату Бориславу Березі обійшлася квартира на 300 квадратних метрів у Києві. Покупку народний обранець оформив на дружину-бізнесмена, чий річний дохід – 1,5 мільйони гривень – утричі менший від вартості елітної столичної нерухомості", - йдеться в матеріалі.

При цьому автор статті зазначає, що із декларації депутата не зрозуміти, за який рахунок родина Берези дозволила собі люксову покупку. Адже повідомлень про оформлення кредиту немає, і загальна сума заощаджень декларанта не змінилася.

Як повідомлялося, дружина нардепа з "Опоблоку" Євгена Балицького купила в 2016 році квартиру в окупованому Севастополі.

А представник президента у Верховній Раді, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко задекларувала придбання права на автомобіль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року випуску за 2 мільйони 430 тисяч гривен.

Повний текст статті читайте за посиланням.

Українська правда