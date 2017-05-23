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Дружина опоблоківця Балицького придбала квартиру в окупованому Криму

Вівторок, 23 травня 2017, 11:12

Дружина нардепа з "Опоблоку" Євгена Балицького купила в 2016 році квартиру в окупованому Севастополі.

Про це йдеться в статті УП "Депутатські правки. Що змінилося в деклараціях народних обранців".

"Нерухомість в окупованому Криму минулоріч придбала дружина депутата "Опозиційного блоку" Євгена Балицького. Яку ціну сплатила Наталя Балицька за 90 квадратів у Севастополі, декларація народного обранця замовчує", - йдеться в статті.

Також родина Балицьких придбала минулого року шість повітряних суден. Проте депутат не вказав і їхню вартість. Але відомо, що задекларовані ним моделі літаків Cessna Model 172 RG та Beech BE76 Duchess у мережі можна знайти щонайменше за 50 тисяч доларів за кожне.

При цьому, як зазначається в матеріалі, придбання малої авіації не позначилось на заощадженнях депутата. Балицький задекларував за 2016 рік "безвідсоткову поворотну фінансову допомогу" від ТОВ Російсько-українське спільне науково-виробниче підприємство "Агрінол" на 1,5 мільйони гривень та ще мільйон від заможної родички, Ніни Балицької.

Євген Балицький
Євген Балицький

Як повідомлялося, представник президента у Верховній Раді, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко задекларувала придбання права на автомобіль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року випуску за 2 мільйони 430 тисяч гривен.

Луценко пояснила, що купила новий Mercedes за гроші з продажу попередньої авто та заощаджень.

Повний текст статті читайте за посиланням.

Українська правда

Теми: Опозиційний блокВерховна РададеклараціїКрим
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