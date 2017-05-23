Борислав Берёза купил квартиру за 5 миллионов, а откуда деньги – не сказал

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Вторник, 23 мая 2017, 12:10

Внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Берёза приобрел в 2016 году квартиру в Киеве за 5 миллионов гривен.

Об этом говорится в статье УП "Депутатские правки. Что изменилось в декларациях народных избранников".

"В пять миллионов гривен внефракционному депутату Бориславу Берёзе обошлась квартира на 300 квадратных метров в Киеве. Покупку народный избранник оформил на жену-бизнесмена, чей годовой доход – 1,5 миллиона гривен – в три раза меньше стоимости элитной столичной недвижимости", - говорится в материале.

При этом автор статьи отмечает, что из декларации депутата непонятно, за счет чего семья Березы позволила себе люксовую покупку. Ведь сообщений об оформлении кредита нет, и общая сумма сбережений декларанта не изменилась.

Как сообщалось, жена нардепа из "Оппоблока" Евгения Балицкого купила в 2016 году квартиру в оккупированном Севастополе.

А представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко задекларировала приобретение права на автомобиль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска за 2 миллиона 430 тысяч гривен.

Полный текст статьи читайте по ссылке.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада декларации
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