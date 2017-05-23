Україні дорікнули за відсутність справи про корупцію Януковича

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Вівторок, 23 травня 2017, 13:04

Міжнародний рух Transparency International шкодує, що Україна досі не притягнула до кримінальної відповідальності за корупцію екс-президента Віктора Януковича.

Про це у вівторок на прес-конференції в Києві заявив глава TI Хосе Угас, передає "Інтерфакс-Україна".

"Люди в усьому світі, як і в Україні, очікували дуже сильної реакції у зв'язку із корупцією Януковича, щоб перервати ланцюг безкарності і щоб ті люди, які були причетні до корупції, були покарані", - сказав він.

Разом з тим, за словами Угаса, в Україні є тільки одна справа проти Януковича - про держзраду, однак немає жодного серйозного розслідування його корупційних дій.

"Ми були дуже здивовані, коли цього разу повернулися, і немає жодної справи у суді проти Януковича з приводу корупції. У суді знаходиться справа про звинувачення його в державній зраді, але це не стосується корупції. Називаються різні цифри, які Янукович вивів з України", - сказав він.

За словами Угаса, в Україні взагалі недостатньо ведеться боротьба з корупцією високопоставлених посадових осіб, у тому числі представників колишньої влади.

"В індексі сприйняття корупції за 2016 рік Україна отримала 29 балів зі 100 можливих. Це достатньо поганий результат, адже це дало Україні 131 місце зі 176 країн, що означає, що Україна внизу цього списку", - зазначив він.

Угас повідомив, що цю думку було донесено представниками Transparency International генпрокурору України та голові НАБУ.

У свою чергу виконавчий директор "Transparency International Україна" Ярослав Юрчишин додав, що, незважаючи на запуск системи електронного декларування, до цих пір ніхто не притягнутий до відповідальності за неправдиву інформацію в декларації.

"Обіцяли розпочати дискусію щодо антикорупційного суду як необхідного механізму притягнення до відповідальності, враховуючи критичну неефективність діяльності судової системи в Україні. На жаль, дискусія досі не почалася, законопроект, єдиний зареєстрований не за ініціативою президента, а за ініціативою депутатів, досі не приступили до його розгляду по суті", - сказав він.

Як відомо, у листопаді 2016 року Україна увійшла у п'ятірку країн, де більше половини населення вважають корупцію проблемою, яка заважає розвиватися економіці.

18 травня Верховній Раді не вистачило голосів, щоб проголосувати за проект постанови, якою пропонувалося РНБО ввести санкції проти Віктора Януковича та його оточення.

Теми: корупція Янукович
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