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Украину упрекнули за отсутствие дела о коррупции Януковича

Вторник, 23 мая 2017, 13:04

Международное движение Transparency International сожалеет, что Украина до сих пор не привлекла к уголовной ответственности за коррупцию экс-президента Виктора Януковича.

Об этом во вторник на пресс-конференции в Киеве заявил глава TI Хосе Угас, передает "Интерфакс-Украина".

"Люди во всем мире, как и в Украине, ожидали очень сильной реакции в связи с коррупцией Януковича, чтобы прервать цепь безнаказанности и чтобы те люди, которые были причастны к коррупции, были наказаны", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Угаса, в Украине есть только одно дело против Януковича - о госизмене, однако нет ни одного серьезного расследования его коррупционных деяний.

"Мы были очень удивлены, когда в этот раз мы вернулись, и нет ни одного дела в суде против Януковича по поводу коррупции. В суде находится лишь дело об обвинении его в госизмене, но это не касается коррупции. Называются разные цифры, которые Янукович вывел из Украины", - сказал он.

По словам Угаса, в Украине вообще слабо ведется борьба с коррупцией высокопоставленных должностных лиц, в том числе представителей бывшей власти.

"В индексе восприятия коррупции за 2016 год Украина получила 29 баллов из 100 возможных. Это достаточно плохой результат, ведь это дало Украине 131 место из 176 стран, что означает, что Украина внизу этого списка", - отметил он.

Угас сообщил, что это мнение было донесено представителями Transparency International генпрокурору Украины и главе НАБУ.

В свою очередь исполнительный директор "Transparency International Украина" Ярослав Юрчишин добавил, что, несмотря на запуск системы электронного декларирования, до сих пор никто не привлечен к ответственности за неправдивую информацию в декларации.

"Обещали начать дискуссию относительно антикоррупционного суда, как необходимого механизма привлечения к ответственности, учитывая критическую неэффективность деятельности судебной системы в Украине. К сожалению, дискуссия до сих пор не началась, законопроект единственный зарегистрированный не по инициативе президента, а по инициативе депутатов, до сих пор не приступили к его рассмотрению по сути", - сказал он.

Как известно, в ноябре 2016 года Украина вошла в пятерку стран, где больше половины населения считают коррупцию проблемой, которая мешает развиваться экономике.

18 мая Верховной Раде не хватило голосов, чтобы проголосовать за проект постановления, которым предлагалось СНБО ввести санкции против Виктора Януковича и его окружения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коррупцияЯнукович
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