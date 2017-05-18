Рада не змогла схвалити санкції проти Януковича та його оточення

Верховна Рада не проголосувала за проект постанови, яким пропонувалося РНБО ввести санкції проти Віктора Януковича та його оточення.

Проект постанови №5350 кілька разів вносили на голосування, однак він не набрав відповідної кількості голосів. За прийняття цієї постанови проголосували лише 202 народних депутатів.

"Я не розумію, як може так бути, коли пропонується українським парламентом запровадити санкції проти найвищого керівництва Януковича, яке знищувало нас усіх українських громадян на Майдані і яке організувало війну проти України. Колеги, доопрацюємо - будемо давати нові варіанти", - сказав після голосування спікер ВР Андрій Парубій.

Цей законопроект стосується, зокрема, екс-президента Віктора Януковича та ряду колишніх українських чиновників, які входять у його найближче оточення - Віталія Захарченка, Віктора Пшонки, Миколи Азарова тощо.

"Схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяння терористичній діяльності (додаються)", - сказано у проекті постанови.

Авторами проекту постанови виступила група нардепів, серед яких Максим Бурбак (Народний фронт), Ігор Гринів (БПП), Олег Березюк (Самопоміч), Олег Ляшко (Радикальна партія)

Так, у списку осіб, проти яких пропонувалося ввести санкції, є:

Янукович Віктор Захарченко Віталій Пшонка Віктор Присяжнюк Микола Клюєв Андрій Ратушняк Віктор Янукович Олександр Пшонка Артем Клюєв Сергій Азаров Микола Курченко Сергій Табачник Дмитро Арбузов Сергій Іванющенко Юрій Клименко Олександр Ставицький Едуард Якименко Олександр Фірташ Дмитро Азаров Олексій Богатирьова Раїса Зубрицький Віктор

У цьому списку відсутній головний спонсор Партії регіонів Рінат Ахметов.

Як відомо, у березня 2017 року Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі схвалив рішення продовжити санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та його оточення на рік.

Українська правда