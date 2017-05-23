Чубаров: Був період, коли можна було зупинити захоплення Криму

Рефат Чубаров вважає, що 27-28 лютого 2014 року була можливість зупинити захоплення влади в Криму проросійськими силами.

Про це один із лідерів кримських татар і народний депутат України заявив в інтерв'ю "Апострофу".

За словами Чубарова, увечері 26 лютого 2014 року, після мітингу під Верховною радою АРК, кримські татари думали, що загрозу відведено й почнеться діалог – але цього не сталося.

"Ми маємо матеріали слідства над Ахтемом Чийгозом (заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, затриманий окупантами в 2015 році – ред.). І як би критично ми не ставилися до матеріалів, зібраних російськими слідчими, там є дуже цікаві моменти", – зазначив він.

"Наприклад, там є свідчення одного з колишніх українських міліціонерів, який тепер служить у російській поліції. І він каже про те, що близько 10 години вечора 26 лютого режим охорони державних будівель у Криму, зокрема, Верховної ради Криму й Ради міністрів Криму, було переведено з особливого на звичайний. Тобто хтось дійшов висновку, що немає жодних причин зберігати посилений режим охорони, віддав наказ – і люди розійшлися, залишилися там 4 чи 5 міліціонерів на постах", – сказав Чубаров

"Ці свідчення наштовхнули мене на думку, що все від самого початку в Криму готувалося з опорою на місцевих правоохоронців. Тому що такий наказ не могли дати з Києва – найімовірніше, він пройшов по Головному управлінню МВС України в Криму", – додав він.

"Як би там не було, був короткий проміжок часу, коли все можна було зупинити. Йдеться про період із самого ранку 27 лютого, коли надійшла інформація про захоплення невідомими особами будівель Верховної ради Криму й Ради міністрів, і до 28 лютого, десь до обіду, коли почалося пряме десантування російських військ із Росії", – вважає Чубаров.

Він зазначив, що першими залучили військових Чорноморського флоту Росії, але бази ЧФ РФ були не лише в Севастополі: "Вони були розкидані по Криму, у тому числі, і під Сімферополем, під Євпаторією, під Саками тощо. Я зараз не можу сказати, що було б, якби був опір...".

"Зараз розумію: (Україні) не можна було в Криму формувати армію за територіальною ознакою", – сказав один із лідерів Меджлісу.

Чубаров не впевнений, що Росія планувала захоплення Криму заздалегідь: "Мені здається, що все-таки Росія мала різні сценарії".

Він нагадав, що у фільмі "Повернення в рідну гавань" Володимир Путін каже, що в ніч на 23 лютого він проводив термінову нараду з керівниками спецслужб і вже над ранок, коли залишився наодинці з декількома наближеними людьми, сказав: "Пора!".

"Мені здається, це "пора" у його голові мало такий вигляд приблизно: почну, подивлюся на реакцію, якщо буде можливо – піду далі", – сказав Чубаров.

"Одна команда захопила адмінбудівлі – немає опору, українські війська не втручаються, правоохоронці мовчать, світ шокований, але мовчить. Далі – захоплення літаків, потім – перекидання військ десантними кораблями, оточення українських військових гарнізонів, перекриття перешийка з материковою Україною... Путін у якийсь момент для себе зробив висновок, що йому це дозволяють", – вважає Чубаров.

"А звідси вже почалася війна на сході України. Тому що далі в нього вже, я думаю, остаточно з'їхав дах, і він реально планував узяти цю величезну смугу, починаючи від Харкова, і по всьому півдню до Одеси – і так би він зімкнувся з Тирасполем. Я впевнений, що він так і хотів", – сказав він.

"Ось звідки ці ситуації в Одесі, у Харкові – справжні, майже збройні бійки. Ось звідки й Донецьк із Луганськом, і Маріуполь, і спроба узяти військових, дестабілізувати ситуацію в Запоріжжі, у Херсонській області... Це був його план А", – вважає Чубаров.

Олена Рощенко, УП