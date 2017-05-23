Чубаров: Был период, когда можно было остановить захват Крыма

Рефат Чубаров считает, что 27-28 февраля 2014 года была возможность остановить захват власти в Крыму пророссийскими силами.

Об этом один из лидеров крымских татар и народный депутат Украины заявил в интервью "Апострофу".

По словам Чубарова, вечером 26 февраля 2014 года, после митинга под Верховным советом АРК, крымские татары думали, что угроза отведена и начнется диалог – но этого не произошло.

"Мы имеем материалы следствия над Ахтемом Чийгозом (заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, задержанный оккупантами в 2015 году – ред.). И как бы критично мы не относились к материалам, собранным российскими следователями, там есть очень интересные моменты", – отметил он.

"Например, там есть показания одного из бывших украинских милиционеров, который теперь служит в российской полиции. И он говорит о том, что около 10 часов вечера 26 февраля режим охраны государственных зданий в Крыму, в частности, Верховного совета Крыма и Совета министров Крыма, был переведен с особого на обычный. То есть кто-то пришел к выводу, что нет никаких причин сохранять усиленный режим охраны, отдал приказ – и люди разошлись, остались там 4 или 5 милиционеров на постах", – сказал Чубаров

"Эти показания натолкнули меня на мысль, что все с самого начала в Крыму готовилось с опорой на местных правоохранителей. Потому что такой приказ не мог быть отдан из Киева – вероятнее всего, он прошел по Главному управлению МВД Украины в Крыму", – добавил он.

"Как бы там ни было, был короткий промежуток времени, когда все можно было остановить. Речь о периоде с самого утра 27 февраля, когда поступила информация о захвате неизвестными лицами зданий Верховного совета Крыма и Совета министров, и до 28 февраля, где-то до обеда, когда началось прямое десантирование российских войск из России", – считает Чубаров.

Он отметил, что первыми привлекли военных Черноморского флота России, но базы ЧФ РФ были не только в Севастополе: "Они были разбросаны по Крыму, в том числе, и под Симферополем, под Евпаторией, под Саками и тому подобное. Я сейчас не могу сказать, что было бы, если бы было сопротивление...".

"Сейчас понимаю: (Украине) нельзя было в Крыму формировать армию по территориальному признаку", – сказал один из лидеров Меджлиса.

Чубаров не уверен, что Россия планировала захват Крыма заранее: "Мне кажется, что все-таки Россия имела разные сценарии".

Он напомнил, что в фильме "Возвращение в родную гавань" Владимир Путин говорит, что в ночь на 23 февраля он проводил срочное совещание с руководителями спецслужб и уже под утро, когда остался наедине с несколькими приближенными людьми, сказал: "Пора!".

"Мне кажется, это "пора" в его голове имело такой вид примерно: начну, посмотрю на реакцию, если будет возможно – пойду дальше", – сказал Чубаров.

"Одна команда захватила админздания – нет сопротивления, украинские войска не вмешиваются, правоохранители молчат, мир шокирован, но молчит. Далее – захват самолетов, затем – переброска войск десантными кораблями, окружение украинских военных гарнизонов, перекрытие перешейка с материковой Украиной... Путин в какой-то момент для себя сделал вывод, что ему это позволяют", – считает Чубаров.

"А отсюда уже пошла война на востоке Украины. Потому что дальше у него уже, я думаю, окончательно съехала крыша, и он реально планировал взять эту огромную полосу, начиная от Харькова, и по всему югу до Одессы – и так бы он сомкнулся с Тирасполем. Я уверен, что он так и хотел", – сказал он.

"Вот откуда эти ситуации в Одессе, в Харькове – настоящие, почти вооруженные драки. Вот откуда и Донецк с Луганском, и Мариуполь, и попытка взять военных, дестабилизировать ситуацию в Запорожье, в Херсонской области... Это был его план А", – полагает Чубаров.

Он также заявил, что в Кремле несколько недель держался вариант с провоцированием массового побоища в АРК с многими смертями, направленного против крымских татар.

Алена Рощенко, УП