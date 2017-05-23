Суд окупантів заборонив викликати в Крим Чубарова

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Вівторок, 23 травня 2017, 17:45

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив захисту заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза викликати на допит главу Меджлісу Рефата Чубарова у "справі Чийгоза" в анексувати Крим.

Про це повідомив адвокат обвинуваченого Микола Полозов в коментарі Крим.Реаліі.

"Клопотання було заявлено вчора, згідно із законом суд був зобов'язаний розглянути це клопотання, але судді під надуманим приводом взяли паузу, щоб ті куратори політичні, які цю справу ведуть - обговорили це важливе питання обговорили", - прокоментував Полозов.

Він також заявив, що на його думку рішення щодо Чубарова є політично мотивованим.

"Чи можна на територію запустити людини, яку вигнали. Які будуть політичні втрати, якщо його пустять до Криму? З огляду на обставини, вони прийняли рішення відмовити у виклику ключового свідка - це дискредитація суду. Вони вважають, що це менше зло, ніж понести політичні витрати від того, щоб допустити "найголовнішого ворога" кримських чиновників назад до Криму ", - додав Полозов.

Як відомо, 15 травня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час прес-конференції в Києві заявив, що готовий стати свідком захисту у справі свого заступника Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитав заяву, в якій дав згоду на виклик себе як свідка на засідання підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму.

Теми: кримські татари Крим
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