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Чубаров має намір приїхати до окупованого Криму

Понеділок, 15 травня 2017, 14:12

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Рефат Чубаров має намір приїхати до окупованого Криму, щоб дати свідчення в суді у справі кримського татарина Ахмета Чийгоза.

Про це написав у своєму Facebook адвокат Чийгоза Микола Полозов.

"Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зробив заяву про свій намір приїхати в Крим і дати свідчення в якості свідка захисту в справі Ахтема Чийгоза", - повідомив він.

"Після оформлення необхідних документів захист заявить суду клопотання про виклик і допит Рефата Чубарова", - заявив Полозов.

Він підкреслив, що відповідно до ст.456 КПК України "свідку буде надано імунітет від будь-якої форми переслідування".

Як відомо, 5 липня 2015 року самопроголошена кримська "влада" не пустила на територію півострова главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Самопроголошений "прокурор" Криму Наталя Поклонська зачитала Чубарову постанову про заборону на в'їзд до 4 липня 2019 року.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, й окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема, з партії "Русское единство".

Теми: ЧубаровКримкримські татари
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