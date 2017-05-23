Рада перейменувала Мукачево

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Вівторок, 23 травня 2017, 18:15

Верховна Рада перейменувала місто Мукачеве на Мукачево.

За відповідну постанову №5188 проголосували 234 народні депутати.

Нардеп від "НФ" Микола Федорук, що представляв відповідну постанову розповів, що зміни відбуваються не в рамках закону про декомунізацію.

В пояснювальній записці до постанови вказується, що "перейменування міста Мукачеве ініційоване його жителями у зв’язку з необхідністю виправлення помилки, яка мала місце при присвоєнні назви місту після приєднання території нинішньої Закарпатської області до складу Української РСР".

Зазначається, що з 1947 року почала вживатися назва "Мукачеве", яка використовується в офіційному обліку й до сьогодні.

"Разом з тим, у паспорті громадянина України та інших офіційних документах, а також у повсякденному вжитку мешканців міста переважно застосовується назва "Мукачево", - сказано у записці.

Українська правда

Теми: Мукачеве Верховна Рада регіони
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