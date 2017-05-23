Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада перейменувала Мукачеве

Вівторок, 23 травня 2017, 18:15

Верховна Рада перейменувала місто Мукачеве на Мукачево.

За відповідну постанову №5188 проголосували 234 народні депутати.

Нардеп від "НФ" Микола Федорук, що представляв відповідну постанову розповів, що зміни відбуваються не в рамках закону про декомунізацію.

В пояснювальній записці до постанови вказується, що "перейменування міста Мукачеве ініційоване його жителями у зв’язку з необхідністю виправлення помилки, яка мала місце при присвоєнні назви місту після приєднання території нинішньої Закарпатської області до складу Української РСР".

Зазначається, що з 1947 року почала вживатися назва "Мукачеве", яка використовується в офіційному обліку й до сьогодні.

"Разом з тим, у паспорті громадянина України та інших офіційних документах, а також у повсякденному вжитку мешканців міста переважно застосовується назва "Мукачево", - сказано у записці.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МукачевеВерховна Радарегіони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Мукачеве
У замку "Паланок" замість угорського турула поставили Тризуб
У замку "Паланок" замість угорського турула встановлять тризуб
У центрі Мукачева демонтували радянський монумент
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: