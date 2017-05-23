Рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" відсутнє у Реєстрі

2215 переглядів
0
Вівторок, 23 травня 2017, 22:56

Інформація про вирок Краматорського суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента Віктора Януковича і його оточення станом на 12 травня була відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Про це йдеться у відповіді Державної судової адміністрації України на запит нардепа БПП Сергія Лещенка.

"Станом на 12 травня 2017 року за інформацією, отриманою від адміністратора ЄДРСР (далі – Реєстр) – Державного підприємства "Інформаційні судові системи", вирок Краматорського міськсуду Донецької області від 28 квітня 2017 року по судовій справі №234/135/17-к до Реєстру не надходив", - сказано у документі.

Документ, наданий Українській правді Сергієм Лещенком
Документ, наданий Українській правді Сергієм Лещенком

28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Президент Порошенко заявив, що скарги на рішення суду про конфіскацію в державний бюджет 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Януковича і його оточення, відсутні.

Міністерство фінансів заявляє, що цінні папери в державному Ощадбанку на 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду наприкінці квітня, були погашені наприкінці 2016 року.

7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення.

Українська правда

Теми: Янукович суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Петренко звинуватив Інтерпол у політичній ангажованості 23 травня 2017, 21:57
У ГПУ перерахували провадження проти Януковича 23 травня 2017, 19:39
Кіпрські офшорки оскаржили конфіскацію "грошей Януковича" 23 травня 2017, 17:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" відсутнє у Реєстрі
Кутовий йде у відставку через земельну реформу - джерела
У ГПУ перерахували провадження проти Януковича
Кутовий написав заяву про відставку
Усі новини
Міфи

9 поширених міфів про заняття спортом

Афіша на 19-21 травня

Книжковий Арсенал, устриці, фільми Девіда Лінча, Strichka Festival...