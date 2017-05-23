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Решение суда о конфискации "денег Януковича" отсутствует в Реестре

Вторник, 23 мая 2017, 22:56

Информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения по состоянию на 12 мая отсутствовала в Едином госреестре судебных решений.

Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации Украины на запрос нардепа БПП Сергея Лещенко.

"По состоянию на 12 мая 2017 года по информации, полученной от администратора ЕГРСР (далее - Реестр) – ГП "Информационные судебные системы", приговор Краматорского горсуда Донецкой области от 28 апреля 2017 года по судебному делу №234/135/17-к в Реестр не поступал", - сказано в документе.

 
Документ, предоставленный Украинской правде Сергеем Лещенко

28 апреля стало известно, что суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Президент Порошенко заявил, что жалобы на решение суда о конфискации в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения, отсутствуют.

Министерство финансов заявляет, что ценные бумаги в государственном Ощадбанке на 1,1 млрд долларов, которые были конфискованы по решению Краматорского городского суда Донецкой области в конце апреля, были погашены в конце 2016 года.

7 кипрских компаний - держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения.

Украинская правда

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Темы: Януковичсуд
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