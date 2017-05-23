Рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" відсутнє у Реєстрі

Інформація про вирок Краматорського суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів колишнього президента Віктора Януковича і його оточення станом на 12 травня була відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Про це йдеться у відповіді Державної судової адміністрації України на запит нардепа БПП Сергія Лещенка.

"Станом на 12 травня 2017 року за інформацією, отриманою від адміністратора ЄДРСР (далі – Реєстр) – Державного підприємства "Інформаційні судові системи", вирок Краматорського міськсуду Донецької області від 28 квітня 2017 року по судовій справі №234/135/17-к до Реєстру не надходив", - сказано у документі.

Документ, наданий Українській правді Сергієм Лещенком

28 квітня стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Президент Порошенко заявив, що скарги на рішення суду про конфіскацію в державний бюджет 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Януковича і його оточення, відсутні.

Міністерство фінансів заявляє, що цінні папери в державному Ощадбанку на 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду наприкінці квітня, були погашені наприкінці 2016 року.

7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення суду про спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів Януковича і його оточення.

Українська правда