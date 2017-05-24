Кабмін заслухав 10 кандидатів в аудитори НАБУ з 12

Уряд провів співбесіду з 10 кандидатурами на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро від Кабміну.

Подію транслювали в Інтернеті в режимі онлайн.

Іноземців урядовці заслуховували через Skype за допомогою перекладача.

Двоє з кандидатів Максим Гольдарб та Карлос Кастресану не змогли вийти на зв'язок із комісією з відбору.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився організувати ще 2 співбесіди 25 травня.

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