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Кабмін розгляне 12 кандидатур на аудитора НАБУ

Середа, 24 травня 2017, 11:49

Уряд має 12 кандидатур на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро, з яких має відібрати найкращого.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр Володимир Гройсман.

Він нагадав, що два місяці тому, 17 березня, уряд оголосив, що всі охочі можуть подати свої пропозиції і виставити свою кандидатуру на посаду аудитора НАБУ.

Станом на 24 травня до Кабінету міністрів надійшли пропозиції від 12 кандидатур: 7 від українців, 5 - іноземних громадян.

"Наше завдання заслухати всіх кандидатів", - зазначив Гройсман. Він нагадав, що робитиме це в прямому ефірі.

Як відомо, Кабмін 19 березня розпочав відбір свого аудитора для НАБУ.

Громадські організації запропонували Кабінету міністрів 9 кандидатур на посаду члена комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

21 березня Верховна Рада не змогла призначити одного з трьох аудиторів для Національного антикорупційного бюро. Раді пропонувалися кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна.

Детальніше про обрання аудитара для НАБУ від Верховної Ради читайте у статті: "Сторч головою. Що відбувається з аудиторами НАБУ."

Відповідно до закону про НАБУ, президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрів
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