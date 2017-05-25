СБУ: в соцмережах РФ діяли 800 антиукраїнських груп
Служба безпеки України заявляє, що в російських мережах "ВКонтакте" і "Одноклассники" діяли 800 антиукраїнських груп.
Про це журналістам повідомив у четвер голова СБУ Василь Грицак, передають "Українські новини".
"800 груп антиукраїнської спрямованості було в цих мережах", – сказав він.
За словами глави, механізм блокування російського контенту ще розробляється, але він буде впроваджений однозначно.
Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.
Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі
Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.
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