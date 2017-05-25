Затримали ще одного підозрюваного у заворушеннях 9 травня в Дніпрі

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Четвер, 25 травня 2017, 15:14

Слідчі у справі щодо сутичок у місті Дніпро 9 травня 2017 року затримали ще одного підозрюваного, якого раніше оголосили в розшук.

Про це за повідомляє 25 травня прес-служба Генеральної прокуратури.

Затриманому інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 296 КК України (масові заворушення та хуліганство).

Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ГПУ зазначають, що на сьогоднішній день у справі повідомлено про підозру 14 особам, причетним до скоєння злочинів 9 травня 2017 року у Дніпрі під час проведення святкових заходів, шестеро з них оголошені у розшук.

Серед підозрюваних є організатори, координатори та активні учасники масових заворушень, а також "касири", які оплачували виконану роботу так званих "тітушок".

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Четверо підозрюваних перебувають під вартою.

З одним з підозрюваних, який допомагав слідству та надавав важливі покази, укладено угоду про визнання винуватості. В межах інкримінованої йому ст. 293 КК України (групове порушення громадського порядку) суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Як повідомлялось раніше, прокуратура оскаржувала обрання запобіжного заходу для підозрюваного в частині можливості виходу з-під варти під заставу у 128 тисяч гривень, проте Апеляційний суд Дніпропетровської області апеляційну скаргу прокуратури не задовольнив.

Досудове розслідування триває.

Теми: провокації прокуратура
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