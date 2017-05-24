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Луценко: "Тітушок" у Дніпрі 9 травня організував Опоблок

Середа, 24 травня 2017, 13:40

До організації "тітушок" у Дніпрі під час провокацій 9 травня 2017 року причетний "Опозиційний блок".

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, звітуючи перед парламентом у середу.

"Ми вже точно знаємо хто організовував та інструктував цих тітушок. Пане керівник "Опозиційного блоку", у мене погані новини: вонии всі організовувалися, інструктувалися і фінансувалися у вашому штабі на Дніпропетровщині. Особисто паном Вілкулом і паном Колесніковим",– заявив генпрокурор, відповідаючи на запитання.

"На цей момент ми маємо відео, як вони всі разом заходять в офіс. Слава БПП, бо їх офіс знаходиться поруч і в них є відеокамера. У нас є дані, санкціонованих судом матеріалів прослуховування, які свідчать про те саме", – зазначив генпрокурор.

Луценко звернувся до опоблоківців поки "не офіційно – через подання", а з пропозицією "допомогти, щоб депутати "Опозиційного блоку" дали правдиві покази".

"Принаймні вибачилися за те, що тітушки не вивітрилися з ваших голів", – зазначив генпрокурор.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори. Було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримали 15 осіб.

Правоохоронці встановили 25 осіб, які 9 травня брали участь у бійках біля монументу Слави в Дніпрі.

Українська правда

Теми: Дніпропровокації
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