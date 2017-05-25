Екс-чиновниця Міндоходів уникла арешту за мільйон гривень застави

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Четвер, 25 травня 2017, 16:01

Суд відпустив з-під варти колишнього заступника начальника харківського облуправління Міністерства доходів і зборів Тетяну Маслову під заставу в 1 мільйон гривень.

Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва на засіданні в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що суд відмовив військовій прокуратурі в арешті підозрюваної з можливістю внесення застави в сумі 7 млн грн.

Згідно з рішенням суду, обраний запобіжний захід діє до 21 липня. Маслова, що проживає в Дніпрі, повинна сповіщати суд і прокуратуру про зміну свого місця перебування і виконувати інші покладені на неї судом обов'язки, передбачені у таких випадках.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

В свою чергу суд відпустив під заставу колишніх керівників податкової – екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Антипова, екс-очільника Полтавської ДПС Задорожного, та відпустив з-під варти під особисте зобов'язання екс-главу Державної податкової адміністрації Криму Костянтина Циркуна.

У той же час екс-глава Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області Сергій Шинкаренко виявився не готовим до застави в 100 млн грн і отримав 2 місяці арешту.

Теми: корупція суд арешт податки
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