Посольство США в Києві висловило підтримку ЦПК

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П'ятниця, 26 травня 2017, 01:11

Посольство США в Україні висловило підтримку антикорупційній організації Центр протидії корупції.

"Ми приєднуємося до EUDelegationUA і підтримуємо активістів громад. суспільства AnTAC_UA, які борються з корупцією для майбутнього України", - йдеться в повідомленні в Twitter.

Також в посольстві зазначили, що США "відповідально ставляться до допомоги", а ЦПК відзвітував "за кожен долар".

"США відповідально ставляться до допомоги. AnTAC_UA ефективно спрацювали і відзвітували за кожен долар. Горді бути партнерами!", - відзначили в посольстві.

Раніше нардеп від "Народного фронту" Павло Пинзеник заявив, що проситиме перевірити діяльність ГО "Центр протидії корупції". У ЦПК заявили, що будуть судитися з нардепом.

Як відомо, 10 квітня голова антикорупційної організації ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що під його будинком у неділю пройшов пікет, в організації якого він звинуватив заступника голови СБУ Павла Демчину. Шабунін вказав, що виконавцем акції був Роман Матковський – діючий керівник управління СБУ із захисту національної державності.

Таким чином, на думку Шабуніна, Демчина намагається помститися ЦПК за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ.

Теми: США корупція
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