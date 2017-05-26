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Посольство США в Киеве выразило поддержку ЦПК

Пятница, 26 мая 2017, 01:11

Посольство США в Украине выразило поддержку антикоррупционной организации Центр противодействия коррупции.

"Мы присоединяемся к EUDelegationUA и поддерживаем активистов общественного сообщества AnTAC_UA, которые борются с коррупцией для будущего в Украине", - говорится в сообщении в Twitter.

Также в посольстве отметили, что США "ответственно относятся к помощи", а ЦПК отчитался "за каждый доллар".

"США ответственно относятся к помощи. AnTAC_UA эффективно сработали и отчитались за каждый доллар. Гордые быть партнерами!", - отметили в посольстве.

Ранее нардеп от "Народного фронта" Павел Пинзеник заявил, что будет просить проверить деятельность ОО "Центр противодействия коррупции". В ЦПК заявили, что будут судиться с нардепом.

Как известно, 10 апреля председатель антикоррупционной организации ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что в его домом в воскресенье прошел пикет, в организации которого он обвинил заместителя председателя СБУ Павла Демчин. Шабунин указал, что исполнителем акции был Роман Матковский - действующий руководитель управления СБУ по защите национальной государственности.

Таким образом, по мнению Шабунина, Демчина пытается отомстить ЦПК за иск с требованием открыть декларации руководства СБУ.

Темы: СШАкоррупция
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