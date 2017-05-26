Суди покарали 9 антиукраїнських адміністраторів з "Одноклассников" і "ВКонтакте"

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П'ятниця, 26 травня 2017, 12:08

З початку 2017 року українські суди винесли дев’ять обвинувальних вироків стосовно власників та адміністраторів спільнот у російських соцмережах "ВКонтакте" та "Одноклассники".

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За його даними, протягом цього періоду слідчі СБУ зареєстрували 23 відповідних кримінальних провадження.

Також, за інформацією СБУ, з початку травня спецслужба припинила діяльність 10 власників та адміністраторів таких антиукраїнських спільнот.

"Правоохоронці викрили координаторів сепаратистських ресурсів у Київській, Херсонській та Харківській областях. Адміністратори за завданням кураторів з російських спецслужб розміщували у мережі інформацію із закликами до повалення конституційного ладу, зміни меж території України, агітували за сприяння терористичним організаціям "ДНР/ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вдома у зловмисників знайшли комп’ютери із доказами скоєного. Затримані нестимуть відповідальність за такими статтями Кримінального кодексу: "Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Створення терористичної групи чи терористичної організації".

Як повідомлялося, в російських мережах "ВКонтакте" і "Одноклассники" діяли 800 антиукраїнських груп.

16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.

Українська правда

Теми: СБУ соцмережі суд
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