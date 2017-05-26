Балчун: Контракт спливає 5 червня, побачимо, чи продовжать

Войцех Балчун готовий керувати публічним акціонерним товариством "Укрзалізниця" далі, якщо йому продовжать контракт.

"Контракт завершується 5 червня. Продовження – це бажання двох сторін: Кабміну й моє. Подивимося, яке рішення буде ухвалено", – сказав він в інтерв'ю Ліга.net.

"Можу сказати, що я почуваюся комфортно. Будь-який варіант буде для мене хорошим. Це дає мені відчуття свободи", – додав Балчун.

"Якщо серйозно, я вважаю, що ми на початку шляху. Початковий період для кожного менеджера найскладніший. Зараз, створивши команду, налагодивши процеси, ми готові до стрибка в зростанні фірми. Якщо мені доведеться продовжувати цю місію, для мене це буде чудова бізнес-пригода. Мені здається, що умови будуть значно легшими, ніж на першому, найскладнішому етапі", – заявив він.

За словами Балчуна, у Європі бачать, які перетворення здійснили в Україні: "Там фільтрують інформацію, відкидають емоції і чорний піар – дивляться на реальні результати. Із цим є проблеми в Україні – ця грань часто стерта".

На запитання про конфлікт із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном він відповів, що не хотів би "знову роздмухувати цю проблему".

"Спершу було зовсім інше припущення щодо того, яку позицію я займу. На їхній подив, я виявив більшу самостійність. Це запустило всю лавину критики", – пояснив Балчун.

На чутки, що міністру не сподобалося, що голова УЗ вирішував питання прямо з прем'єром без його участі, Балчун відповів: "Я намагаюся відійти від питань, які стосуються персональних конфліктів. На цих людей я дивлюся крізь призму органів, які вони представляють".

"Якщо мене запрошує прем'єр-міністр, а я керівник найбільшої держкомпанії, у мене немає сумнівів щодо того, можу чи не можу я з ним зустрітися. Тим більше де-факто Кабмін – це власник УЗ", – зазначив він.

"Також, незалежно від різних спекуляцій у ЗМІ, я вважаю нормальним, що я зустрічаюся з головою транспортного комітету парламенту (депутатом БПП Ярославом Дубневичем – ред.). Якщо мене запрошує міністр закордонних справ чи генпрокурор поговорити про справи УЗ, я теж їду. Ця самостійність могла не до кінця сподобатися", – продовжив Балчун.

"Якщо говорити про особисте, то я відокремлюю професійну й емоційну сфери. Наші дороги з міністром перетинаються, і ми розмовляємо", – додав він.

Балчун також вважає, що коли в наглядову раду "Укрзалізниці" увійдуть незалежні члени з міжнародних кіл, "елемент політичного впливу на УЗ буде меншим, хоча він, звісно, повністю не зникне".

Як відомо, Омелян не задоволений діяльністю Балчуна і вважає, що йому "час піти".

Олена Рощенко, УП