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Балчун: Контракт истекает 5 июня, посмотрим, продлят ли

Пятница, 26 мая 2017, 14:45

Войцех Балчун готов руководить публичным акционерным обществом "Укрзализныця" дальше, если ему продлят контракт.

"Контракт истекает 5 июня. Продление – это желание двух сторон: Кабмина и мое. Посмотрим, какое решение будет принято", – сказал он в интервью Лига.net.

"Могу сказать, что я себя чувствую комфортно. Любой вариант будет для меня хорошим. Это дает мне ощущение свободы", – добавил Балчун.

"Если серьезно, я считаю, что мы в начале пути. Начальный период для каждого менеджера наиболее сложный. Сейчас, создав команду, наладив процессы, мы готовы к скачку в росте фирмы. Если мне придется продолжать эту миссию, для меня это будет чудесное бизнес-приключение. Мне кажется, что условия будут немного легче, чем на первом, самом сложном этапе", – заявил он.

По словам Балчуна, в Европе видят, какие преобразования сделали в Украине: "Там фильтруют информацию, отбрасывают эмоции и черный пиар – смотрят на реальные результаты. С этим есть проблемы в Украине – эта грань часто стерта".

На вопрос о конфликте с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном он ответил, что не хотел бы "снова раздувать эту проблему".

"Изначально было совершенно другое предположение относительно того, какую позицию я займу. К их удивлению, я проявил большую самостоятельность. Это запустило всю лавину критики", – объяснил Балчун.

На слухи, что министру не понравилось, что глава УЗ решал вопросы напрямую с премьером без его участия, Балчун ответил: "Я пытаюсь отойти от вопросов, касающихся персональных конфликтов. На этих людей я смотрю через призму органов, которые они представляют".

"Если меня приглашает премьер-министр, а я руководитель крупнейшей госкомпании, у меня нет сомнений насчет того, могу или не могу я с ним встретиться. Тем более де-факто Кабмин – это владелец УЗ", – отметил он.

"Также, независимо от разных спекуляций в СМИ, я считаю нормальным, что я встречаюсь с главой транспортного комитета парламента (депутатом БПП Ярославом Дубневичем – ред.). Если меня приглашает министр иностранных дел или генпрокурор поговорить о делах УЗ, я тоже еду. Эта самостоятельность могла не до конца понравиться", – продолжил Балчун.

"Если говорить о личном, то я отделяю профессиональную и эмоциональную сферы. Наши дороги с министром пересекаются, и мы разговариваем", – добавил он.

Балчун сказал, что состав правления обсуждал с премьером в присутствии Омеляна: "Это не были сепаратные переговоры с премьер-министром. Все встречи были общие, в том числе с участием министра инфраструктуры, потому что господин премьер хотел сформировать объективное мнение по этому вопросу".

Как известно, Омелян не доволен деятельностью Балчуна и считает, что ему "пора уйти".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Укрзализныцякадры
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