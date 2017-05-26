Балчун натякнув, що йому потрібно 5 років на ривок

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П'ятниця, 26 травня 2017, 16:59

Войцех Балчун вважає, що створив кістяк нової команди в "Укрзалізниці", і тішиться, що є довгострокове бачення розвитку компанії.

В інтерв'ю Ліга.net на запитання, як на том-посади в УЗ потрапили директор із безпеки Микола Нємцов, директор із вантажних перевезень і логістики Максим Кушнірчук і Єлизавета Пушко-Цибуляк, яка відповідає за корпоратизацію УЗ, він відповів:

"Не помиляється той, хто нічого не робить. Я не можу привезти з Польщі чи Європи менеджерів на всі позиції. Я вмовляв багатьох іноземців прийти в УЗ, але більшість відмовилися. Колеги бояться брати на себе такі ризики й у цілому не готові їхати в Україну. Тому ми шукаємо співробітників насамперед на українському ринку".

"Зараз уже сформовано кістяк команди. Тих людей, яких ви перелічили, я саме вважаю дуже вдалим вибором", – зазначив Балчун.

"Звісно, я не можу фізично проконтролювати всіх, чи не допустять вони якусь помилку, але я оцінюю їхню роботу. Завдяки цим людям – до них я б додав ще близько 10 менеджерів – у нас є стратегія оновлення рухомого складу, стратегія розвитку УЗ на 5 років, операційна стабілізація й тренд до зростання", – заявив він.

На прохання назвати три головні досягнення за цей рік, Балчун відповів: "Головне – нам вдалося зробити так, щоб УЗ не зупинилася".

"Компанія Ernst & Young за результатами фінансового аудита цього року прибрала зі свого звіту пункт, у якому йшлося, що є ризик для продовження діяльності УЗ. Реальна оцінка аудитора була: невідомо, чи переживе фірма 2016 рік. Зараз вони прийшли до нас із посмішками і сказали, що УЗ у гарних руках і виходить на прямий шлях, давайте цього не втратимо", – похвалився голова компанії.

"Стратегія показує, що в нас є довгострокове бачення, а не лише короткострокове, як це завжди було в УЗ. Програма інвестицій на 5 років обсягом 130-150 млрд грн – такої програми ніколи не було", – заявив Балчун.

"Також потрібно взяти до уваги, що з липня минулого року по березень нинішнього ми підняли зарплати для всіх співробітників на 50%", – додав він.

На запитання про три провали за час роботи в УЗ Балчун сказав, що сподівався на більшу готовність до реформ і на вищий темп.

"В Україні дуже багато гарних слів і заяв. А коли справа підходить до конкретних справ – трапляється різне. Я постійно намагаюся донести ринку, з боку якого відчуваю величезний тиск: реформа такого гіганта, як УЗ, – це піт, кров, сльози, смиренність і терпіння. Якщо хтось через місяць моєї роботи запитує, де реформи, то ця людина не має жодного поняття про керування такою організацією", – заявив він.

Балчун заначив, що в усьому світі залізниця має інерцію. У Польщі він очолював правління PKP Cargo 5 років. "Перші два роки був кошмар, а результат прийшов на третій рік. На четвертий рік ми отримали найкращий результат в історії. У мене був цей час, але гарантій ніколи немає".

"Я переконаний лише у тому, що хороші речі в УЗ уже почалися", – сказав він.

На запитання, скільки часу йому потрібно, щоб показати якісний ривок "Укрзалізниці", Балчун відповів, що є фінансовий критерій і громадська думка.

"Часто наші вокзали виглядають значно краще, ніж європейські. Такі ж, як у нас гримучі електрички бачу й у Франції, і в Німеччині, і в Словаччині. Різко поліпшити стан залізниці, дати людям комфорт і європейський сервіс – це складний процес, тому що йдеться про тисячі вагонів і локомотивів, яким по 30-35 років. У нас тут уже трохи музей", – заявив він.

"У найближчі 5 років ми придбаємо й модернізуємо 30% вантажних вагонів і оновимо 45% пасажирських - це надзвичайно амбітне завдання, яке вимагає часу й більших грошей", – додав Балчун.

Як відомо, контракт Балчуна як керівника "Укрзалізниці" завершиться 5 червня, чи продовжать його – не відомо.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що Балчуну "час піти".

Олена Рощенко, УП

Теми: Укрзалізниця транспорт реформи
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