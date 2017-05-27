Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский

Суббота, 27 мая 2017, 06:18
Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский

Американский политолог, социолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский умер на 90 году жизни.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на дочь политика.

"Советник по национальной безопасности Президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер, сообщила его дочь Мика", - говорится в сообщении.

Мика Бжезински написала в соцсети, что ее отец умер мирно, но не назвала причину смерти.

Как сообщает The New York Times, Бжезинский скончался в госпитале в Фолс-Черче (штат Вирджиния).

Бжезинский родился в Варшаве в 1928 г. в семье дипломата. Его отец Тадеуш Бжезинский родился в 1896 г. в Золочеве на Львовщине. С 1958 г. получил гражданство США. В 1977-1981 гг. - советник Президента США по вопросам национальной безопасности в администрации Дж. Картера. Автор ряда исследований в области международных отношений и геополитики. В последние годы часто высказывался в поддержку территориальной целостности Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
США
Народ Украины вдохновляет мир – Блинкен
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: