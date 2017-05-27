З початку року в зоні АТО загинуло 98 військових – Міноборони

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Субота, 27 травня 2017, 18:29

З початку 2017 року на Донбасі загинуло 98 українських військових.

Про це повідомив представник Міноборони Андрій Петренко під час виступу на конференції в Грузії, написала в Facebook перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Крім того, за словами Петренка, з початку року більше 800 військових дістали поранень, зафіксовано більше 1100 фактів порушення режиму тиші.

Разом з тим, представник постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз повідомила, що після завершення роботи комітетів ПА НАТО в Тбілісі проходить конференція "Україна-Грузія-НАТО: поточні питання поглиблення співпраці".

"Захід відбувається за участі перших віце-спікерів парламентів України та Грузії, депутатів обох парламентів, Офісу НАТО в Грузії, представників МОУ, недержавного сектору. Обговорюються питання поглибленої співпраці на шляху інтеграції до Північноатлантичного Альянсу", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Українська правда

Теми: АТО НАТО
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