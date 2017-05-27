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С начала года в зоне АТО погибло 98 военных - Минобороны

Суббота, 27 мая 2017, 18:29

С начала 2017 года на Донбассе погибли 98 украинских военных.

Об этом сообщил представитель Минобороны Андрей Петренко во время выступления на конференции в Грузии, написала в Facebook первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Кроме того, по словам Петренко, с начала года более 800 военных получили ранения, зафиксировано более 1100 фактов нарушения режима тишины.

Вместе с тем, представитель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз сообщила, что после завершения работы комитетов ПА НАТО в Тбилиси проходит конференция "Украина-Грузия-НАТО: текущие вопросы углубления сотрудничества".

"Мероприятие проходит при участии первых вице-спикеров парламентов Украины и Грузии, депутатов обоих парламентов, Офиса НАТО в Грузии, представителей МОУ, негосударственного сектора. Обсуждаются вопросы углубленного сотрудничества на пути интеграции в Североатлантический Альянс", - написала она на своей странице в Facebook.

Украинская правда

Темы: АТОНАТО
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