Арешт Штепи продовжили ще на 2 місяці

Ленінський райсуд Харкова продовжив ще на два місяці запобіжний захід для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності терористичної групи.

Про це Укрінформу повідомив адвокат Олександр Шадрін.

"Нова суддівська колегія - напередодні за рішенням Апеляційного суду Харківської області справу передано з Комінтернівського райсуду до Ленінського райсуду - продовжила запобіжний захід для Штепи: вона залишається під арештом, тобто, в СІЗО ще на два місяці, до 25 липня 2017 року", - зазначив адвокат.

Як повідомив Шадрін, сторона захисту заявила клопотання про відвід колегії суддів, прокурорів, секретаря судового засідання та судового розпорядника з причини їх упередженості, а також у зв'язку з порушенням права на захист, професійних прав адвокатів: "У клопотаннях відмовлено".

"Чергове засідання суду призначено на 30 травня, на 11:00. Справу Штепи буде розглянуто заново в 4-й за ліком раз - через відводи суддів і зміни підсудності", - пояснив адвокат.

За його словами, сторона захисту має намір добитися зміни запобіжного заходу для Штепи: "15 травня скарга Штепи на порушення права на справедливий суд прийнята в Європейському суді з прав людини, і звідти вже затребували всі постанови судів про запобіжний захід для Штепи".

Водночас, як повідомили "Інтерфакс-Україна" у прес-службі прокуратури Харківської області, Ленінський райсуд Харкова на підготовчому засіданні в суботу видалив Штепу із зали суду.

"Обвинувачена поводилася так, що суд був змушений прийняти рішення про видалення її із зали за неповагу до суду. Виконання рішення зайняло певний час, оскільки обвинувачена відмовлялася залишати залу суду", - повідомили в прес-службі.

Штепу видалили із зали до закінчення підготовчого засідання, тому вона не буде присутня на продовженні засідання 30 травня.

Як повідомлялося, 26 травня Апеляційний суд Харківської області передав справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи з Комінтернівського до Ленінського райсуду Харкова, оскільки в тому суді недостатньо суддів з повноваженнями у цій справі.

23 травня Апеляційний суд Харківської області повернув у Комінтернівський райсуд Харкова справу екс-мера Слов'янська Нелі Штепи на повторний розподіл членів колегії суддів. Раніше розподіл не відбувся через брак суддів: одні пішли у відпустку, інші - на бюлетені.

12 травня Комінтернівський райсуд Харкова задовольнив клопотання захисту про відвід колегії суддів на чолі з Оксаною Маньківською, яка слухала справу екс-мера Слов'янська. Після відведення справу буде направлено на повторний розподіл суддів, і слухання почнуться спочатку, вже вчетверте.

Раніше справу Штепи слухали в Червонозаводському райсуді Харкова, де змінилися дві колегії суддів: під головуванням Дениса Чудовського (звільнений за порушення присяги) та Віктора Єжова (відведено внаслідок відкриття щодо нього провадження за фактом сприяння терористичному угрупованню).

Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.