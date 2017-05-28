Штаб: У неділю бойовики стріляли 20 разів, застосували і важке озброєння

З початку доби бойовики 20 разів застосовували зброю проти ЗСУ, зокрема важке озброєння, втрат серед бійців Збройних сил України немає.

Про це ввечері 28 травня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

У штабі нагадали про обстріл сил АТО під Красногорівкою, під час якого бойовики використали міномети калібрів 120 та 82 мм, озброєння танків й БМП, гранатомети.

"Випустили понад 10 снарядів з РСЗВ "Град" по житлових кварталах, в результаті серйозних руйнувань зазнали місцеві лікарня, школа та десятки житлових будинків, кілька місцевих мешканців отримали незначні поранення й травмування", - повідомили у штабі.



Також бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО в районі Широкиного, з мінометів - поблизу Чермалика, біля Лебединського застосовували гранатомети, біля Мар'їнки - великокаліберні кулемети.