Штаб: У неділю бойовики стріляли 20 разів, застосували і важке озброєння

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Неділя, 28 травня 2017, 19:43

З початку доби бойовики 20 разів застосовували зброю проти ЗСУ, зокрема важке озброєння, втрат серед бійців Збройних сил України немає. 

Про це ввечері 28 травня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

У штабі нагадали про обстріл сил АТО під Красногорівкою, під час якого бойовики використали міномети калібрів 120 та 82 мм, озброєння танків й БМП, гранатомети.

"Випустили понад 10 снарядів з РСЗВ "Град" по житлових кварталах, в результаті серйозних руйнувань зазнали місцеві лікарня, школа та десятки житлових будинків, кілька місцевих мешканців отримали незначні поранення й травмування", - повідомили у штабі.

Також бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях сил АТО в районі Широкиного, з мінометів - поблизу Чермалика, біля Лебединського застосовували гранатомети, біля Мар'їнки - великокаліберні кулемети.

У напрямку Донецька бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння танку по силах АТО в районі с. Луганське, у передмісті Авдіївки били з артилерії калібру 122 мм та гранатометів. Також обстріли велися біля Кам'янки та Новоселівки Другої. 

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь біля Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів, з гранатометів - в районі Кримського, Донця та Катеринівки.

Теми: АТО Донбас
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