"Укрзализныця" переименовала три станции

"Укрзализныця" переименовала ряд станций Юго-Западной железной дороги.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

Решено переименовать три станции.

Киев-Октябрьский теперь называется Грушки. Киев-Московский переименован в Киев-Демеевский. Станцию ​​Щорс назвали станцией Сновск.

Соответствующие изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов, размещенном на ведомственном сайте и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисах продажи билетов.

Украинская правда