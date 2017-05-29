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"Укрзализныця" переименовала три станции

Понедельник, 29 мая 2017, 08:50

"Укрзализныця" переименовала ряд станций Юго-Западной железной дороги.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци.

Решено переименовать три станции.

Киев-Октябрьский теперь называется Грушки. Киев-Московский переименован в Киев-Демеевский. Станцию ​​Щорс назвали станцией Сновск.

Соответствующие изменения уже вносятся в расписание движения пассажирских поездов, размещенном на ведомственном сайте и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисах продажи билетов.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця
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