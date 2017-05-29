"Укрзалізниця" перейменувала три станції

"Укрзалізниця" перейменувала низку станцій Південно-Західної залізниці.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Вирішено перейменувати три станції:

Київ-Жовтневий тепер має назву Грушки. Київ-Московський перейменовано у Київ-Деміївський. Станцію Щорс назвали станцією Сновськ.

Відповідні зміни вже вносяться до розкладу руху пасажирських поїздів, розміщеному на відомчому сайті та в будівлях станційно-вокзальних комплексів, до інтернет-сервісів продажу квитків і робіт із вантажовідправниками.

Українська правда