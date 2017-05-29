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"Укрзалізниця" перейменувала три станції

Понеділок, 29 травня 2017, 08:50

 "Укрзалізниця"  перейменувала низку станцій Південно-Західної залізниці.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

Вирішено перейменувати три станції:

Київ-Жовтневий тепер має назву Грушки. Київ-Московський перейменовано у Київ-Деміївський. Станцію  Щорс назвали станцією Сновськ.

Відповідні зміни вже вносяться до розкладу руху пасажирських поїздів, розміщеному на відомчому сайті та в будівлях станційно-вокзальних комплексів, до інтернет-сервісів продажу квитків і робіт із вантажовідправниками.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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