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У Києві прорвало трубу з гарячою водою, фонтан до 7-го поверху

Понеділок, 29 травня 2017, 15:03

У Голосіївському районі Києва у понеділок прорвало трубу водопостачання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив фотограф Олександр Гусєв.

"Тільки що (14:10) в Києві на просп. Голосіївський 27, через дорогу де працюю, прорвало трубу діаметром 2000 мм", - написав він.

 
 
 

"Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють, їм потрібна допомога", - додав.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій міста Києва "Українській правді" підтвердили факт прориву і повідомили, що на місце вже виїхали рятувальники. За словами прес-секретаря служби стався прорив труби з гарячою водою.

Як повідомили у прес-службі "Київенерго", аварія на трубопроводі діаметром 800 мм сталася близько 14:00 під час гідравлічних випробувань.

Пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівлі перед вимоїною.

"Ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року та вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс. Через це стався витік на поверхню охолодженої тепломережевої води та утворилась вимоїна на прибудинковій території розміром 2х3 м", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що оперативна бригада приступить до ліквідації пошкодження після закінчення оперативно-слідчих дій. 

"Збитки постраждалим буде компенсовано у встановленому законодавством порядку", - йдеться в повідомленні. 

Українська правда

Теми: Київнадзвичайна подія
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