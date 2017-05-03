Донецька фільтрувальна станція знову без електрики

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Середа, 3 травня 2017, 09:32

Станом на 7 годину 3 травня в Авдіївці відсутнє електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомляє ДСНС.

Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м3. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників.

Як відомо, 2 травня попередньо в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. мешканців).

Українська правда

Теми: Авдіївка
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