Донецька фільтрувальна станція знову без електрики
Станом на 7 годину 3 травня в Авдіївці відсутнє електропостачання Донецької фільтрувальної станції.
Про це повідомляє ДСНС.
Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м3. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників.
Як відомо, 2 травня попередньо в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. мешканців).
Українська правда
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