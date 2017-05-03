Порошенко: Відібрані в Януковича гроші зміцнять гривню

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Середа, 3 травня 2017, 13:07

Президент Петро Порошенко запевняє, що вилучені судом 1,5 млрд доларів оточення Віктора Януковича додадуть стабільності національній валюті.

Про це йшлося на нараді президента з міністром фінансів Олександром Данилюком та головою Національного банку Валерією Гонтаревою, передає прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, на даний момент до держбюджету зараховані вже 1,1 млрд доларів із 1,5 млрд. Це укріплює фінансово-банківську систему, додає стабільності гривні та створює інвестиційну привабливість української економіки.

"Станом на зараз жодної скарги на це рішення (суду – ред.) не надійшло. І так званих власників, які засвідчили свої претензії на ці гроші, так і не з’явилось", - зауважив він.

Президент наголосив, що крім зарахованих на рахунки Держказначейства 1,1 млрд доларів, додатково ще 200 млн доларів у цінних паперах будуть передані Міністерству фінансів, і на цю суму буде зменшено внутрішній борг держави.

"Це не просто збільшує можливості державного бюджету і Української держави щодо відновлення справедливості і інвестування цих коштів в українську армію, укріплення обороноздатності нашої держави та відновлення соціальної справедливості, спрямувавши ці кошти на захист найменш захищених верств населення. А ці кошти також будуть зараховані у золотовалютні резерви держави", - підкреслив Порошенко.

За його словами, після зарахування цих коштів золотовалютні резерви держави складатимуть 18,4 млрд доларів США. Він нагадав, що у 2015 році ця сума була менше 5 млрд доларів.

"Це укріплює фінансово-банківську систему, додає стабільності національній грошовій одиниці. Це буде сприяти інвестиційній привабливості української економіки", - підкреслив глава держави.

Порошенко також наголосив, що цей етап операції завершується, але судові процеси триватимуть і надалі.

"Ми чекаємо ще судових рішень про повернення грошей, які були вкрадені в українського народу, до державної скарбниці", - сказав він.

Голова НБУ Валерія Гонтарева у свою чергу зазначила, що збільшення резервів на 1,1 млрд доларів дуже важливо для забезпечення макрофінансової стабільності нашої держави.

28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.

За словами депутата Сергія Лещенко, кошти Януковича конфіскували з порушеннями.

Українська правда

Теми: Янукович суд Порошенко економіка
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Коментарі — 2
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IP: 93.75.41.---formalin03.05.2017 13:31
Скоріше Раша їх відсудить
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IP: 109.251.152.---SergiyUkrayinec03.05.2017 13:16
"Порошенко: Відібрані в Януковича гроші зміцнять гривню " - зараз упісяюсь зі сміху... Мало того, що брехун, то щей клоун.
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