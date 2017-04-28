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Перерахування 1,5 млрд "доларів Януковича" закінчилося – Луценко

П'ятниця, 28 квітня 2017, 17:40

Перерахування конфіскованих грошей на рахунках екс-президента Віктора Януковича і його команди до бюджету України закінчилося.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"Перерахування конфіскованих Генпрокуратурою у злочинного угрупування 1.5 млрд дол завершено", - написав він.

"Тепер справа за Урядом і парламентом. Треба, щоб ще цього року прості українські громадяни відчули результат цих повернутих від мафії коштів", - написав Луценко.

Як відомо, у п'ятницю 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України.  

Українська правда

Теми: ЯнуковичгрошіЛуценко
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