Українець Панов в російському суді оголосив голодування

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Середа, 3 травня 2017, 17:27

Українець Артур Панов, якого утримує РФ, на засіданні суду в Ростові оголосив про початок сухого голодування з вимогою видачі його Україні в двотижневий термін.

Про це повідомив в Facebook журналіст Владислав Рязанцев, який перебуває на засіданні Північно-Кавказького Окружного Військового Суду РФ.

"Уродженець Краснодона Артур Панов, оголошений у деяких ЗМІ померлим, на сьогоднішньому засіданні військового суду оголосив про початок сухого голодування з вимогою видачі його Україні протягом 2-х тижнів", - повідомив Рязанцев.

Як відомо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Панов помер в ростовському СІЗО від серцевої недостатності. У прес-службі ГУФСВП по Ростовській області цю інформацію теж не підтвердили. 

У Північно-Кавказькому окружному військовому суді, який буде розглядати справу Панова, заявили, що 19-річний українець етапований до будівлі суду у Ростові-на-Дону, де у вівторок відбудеться чергове засідання по його справі.

За версією російського "слідства", українець, який був активним прихильником ідей націоналізму, вирішив вчинити в Ростові-на-Дону терористичний акт за допомогою саморобного вибухового пристрою. Зробити це він мав намір в місці масового скупчення людей.

Для того, щоб виконати задумане, обвинувачений почав листуватися в соціальних мережах з ростовчанином. Українець розповів йому про те, що на території Ростова-на-Дону планується теракт, і пообіцяв йому в разі успіху грошову винагороду і виїзд за межі Росії.

Громадянин України в домашніх умовах нібито виготовив і зберігав вибухові речовини і пристрої. З листопада по грудень 2015 року його вів пошук потенційних об'єктів з масовим перебуванням людей, а також проводив розвідку наявних на них антитерористичних систем безпеки.

Як стверджує російське слідство, в кінці листопада 2015 року Панов і місцевий житель зустрілися в Ростові-на-Дону, де ростовчанин дізнався подробиці про планований теракт, потужність вибухового пристрою і компоненти, з яких його буде виготовлено, а також про передбачуване місце здійснення теракту.

На початку грудня 2015 року українець був затриманий співробітниками правоохоронних органів. Ростовчанина затримали в квітні 2016 року.

Панов звинувачується в приготуванні до терористичного акту і замаху на втягнення особи в його вчинення, незаконному виготовленні вибухових речовин і публічному виправданні тероризму, житель Ростова-на-Дону - в сприянні терористичній діяльності.

Українська правда

Теми: заручники Росія
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