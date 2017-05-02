Українця Артура Панова етапували до суду в Ростові

19-річний українець Артур Панов етапований до будівлі суду в Ростові-на-Дону, де у вівторок відбудеться чергове засідання по його справі.

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Південь" у вівторок прес-секретар Північно-Кавказького окружного військового суду, який буде розглядати справу, Олена Катькало.

"Підсудний етапований. Він живий. О 14.00 у вівторок відбудеться чергове судове засідання" - сказала Катькало.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Панов помер в ростовському СІЗО від серцевої недостатності.

У прес-службі ГУФСВП по Ростовській області цю інформацію теж не підтвердили.

"Ми не підтверджуємо інформацію про смерть Антона Панова" - повідомили агентству "Інтерфакс-Південь" в прес-службі ГУФСВП по регіону.

Раніше в Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону УНІАН також повідомили, що в УФСВП і в СІЗО спростували інформацію про смерть Панова.

За версією слідства, українець, який був активним прихильником ідей націоналізму, вирішив вчинити в Ростові-на-Дону терористичний акт за допомогою саморобного вибухового пристрою. Зробити це він мав намір в місці масового скупчення людей.

Для того, щоб виконати задумане, обвинувачений почав листуватися в соціальних мережах з ростовчанином. Українець розповів йому про те, що на території Ростова-на-Дону планується теракт, і пообіцяв йому в разі успіху грошову винагороду і виїзд за межі Росії.

Громадянин України в домашніх умовах нібито виготовив і зберігав вибухові речовини і пристрої. З листопада по грудень 2015 року його вів пошук потенційних об'єктів з масовим перебуванням людей, а також проводив розвідку наявних на них антитерористичних систем безпеки.

Як стверджує російське слідство, в кінці листопада 2015 року Панов і місцевий житель зустрілися в Ростові-на-Дону, де ростовчанин дізнався подробиці про планований теракт, потужність вибухового пристрою і компоненти, з яких його буде виготовлено, а також про передбачуване місце здійснення теракту.

На початку грудня 2015 року українець був затриманий співробітниками правоохоронних органів. Ростовчанина затримали в квітні 2016 року.

Панов звинувачується в приготуванні до терористичного акту і замаху на втягнення особи в його вчинення, незаконному виготовленні вибухових речовин і публічному виправданні тероризму, житель Ростова-на-Дону - в сприянні терористичній діяльності.