Правоохоронці ведуть обшук у компанії, яка розробляла ПО для е-декларацій

Нацполіція та ДФС обшукують офіс компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування.

Починаючи з 8 ранку 30 травня обшуки тривають і в помешканні екс-власника компанії Юрія Новікова, повідомив DT.UA його адвокат Сергій Загородній.

За словами адвоката, правоохоронці намагаються вилучити електронні носії для проведення експертиз.

ДФС поки що немає такої інформації. Тут УП попросили надіслати запит для отримання такої інформації.

У Нацполіції пообіцяли дати інформацію Українській правді трохи згодом.

Як відомо, Новікова підозрюють в ухилянні від сплати податків та внесенні завідомо неправдивих відомостей в офіційну документацію.

"Сторона захисту стверджує, що висновки прокуратури базуються на припущеннях,ґрунтуються на неналежних доказах, а метою слідства є дискредитація системи електронного декларування", - сказав Загородній.

Він також додав, що запобіжний захід Новікову обиратиме 31 травня в 15:30 суддя Олександр Бобровник.