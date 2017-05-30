Правоохранители ведут обыск в компании, которая разрабатывала ПО для е-деклараций
Следственное управление ГФС обыскивают офис компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования.
Начиная с 8 утра 30 мая обыски продолжаются и в доме экс-владельца компании Юрия Новикова, сообщил DT.UA его адвокат Сергей Загородний.
По словам адвоката, правоохранители пытаются изъять электронные носители для проведения экспертиз.
В пресс-службе ДФС пока нет такой информации. Здесь УП попросили прислать запрос для получения такой информации.
По информации УП, обыски проводит следственное управление ГФС.
Как известно, Новикова подозревают в уклонении от уплаты налогов и внесении заведомо ложных сведений в официальную документацию.
"Сторона защиты утверждает, что выводы прокуратуры базируются на предположениях, основанных на ненадлежащих доказательствах, а целью следствия является дискредитация системы электронного декларирования", - сказал Загородний.
Он также добавил, что меру пресечения Новикову будет выбирать 31 мая в 15:30 судья Александр Бобровник.