Правоохоронці ведуть обшук у компанії, яка розробляла ПО для е-декларацій

Слідче управління ДФС у київській обалсті обшукує офіс компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування.

Починаючи з 8 ранку 30 травня обшуки тривають і в помешканні екс-власника компанії Юрія Новікова, повідомив DT.UA його адвокат Сергій Загородній.

За словами адвоката, правоохоронці намагаються вилучити електронні носії для проведення експертиз.

У прес-службі ДФС повдіомили, що поки не мають такої інформації. Тут УП попросили надіслати запит для отримання такої інформації.

За інформацією УП, обшуки веде Слідче управління ДФС.

Як відомо, Новікова підозрюють в ухилянні від сплати податків та внесенні завідомо неправдивих відомостей в офіційну документацію.

"Сторона захисту стверджує, що висновки прокуратури базуються на припущеннях,ґрунтуються на неналежних доказах, а метою слідства є дискредитація системи електронного декларування", - сказав Загородній.

Він також додав, що запобіжний захід Новікову обиратиме 31 травня в 15:30 суддя Олександр Бобровник.