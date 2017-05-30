Справу пранкера, який зняв штани на Євробаченні, передали до суду

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Вівторок, 30 травня 2017, 12:08

Київська місцева прокуратура №4 скерувала до Дніпровського райсуду столиці обвинувальний акт стосовно пранкера Віталія Седюка, який зняв штани на Євробаченні.

Про це повідомляє у вівторок прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Орган слідства кваліфікував його дії за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

"Наразі – слово за судом", – додає Максимець.

Як відомо, Седюка затримали правоохоронці 13 травня після скандальної витівки під час проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017".

Згідно зі статтею 296 Кримінального кодексу хуліганство карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Українська правда

Теми: Євробачення
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