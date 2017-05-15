"Безштанько" з Євробачення: Хотів показати, що можна зайти без квитка

Віталій Седюк, який вискочив на сцену Євробачення без штанів, заявляє, що зробив такий вчинок заради епатажності.

Про це сказав він під час засідання суду, що обирає йому міру запобіжного заходу.

"Я це зробив для себе. Я не те, щоб не поважаю Євробачення чи Джамалу. Я нічого проти них не маю", - сказав Седюк.

"Це акт моєї творчості, епатажності, епатажний вчинок", - сказав він.

Також він розповів, що раніше робив подібні вчинки в Америці і таким чином намагається привернути до себе уваги. На запитання журналістів він сказав, що "показав те, чим пишається".

"Мені вдалося зайти на територію Євробачення без акредитації, без запрошення і підійти до сцени", - додав Седюк.

"Вихід на сцену був кульмінацією", - сказав він.

Седюк також розповів, що вийшов на сцену до Джамали, оскільки просто зміг потрапити до малої сцени, де вона виступає.

Він також заявив, що від початку хотів показати, що на конкурс можна потрапити без квитка, а вихід на сцену був спонтанним.

Про свій вчинок він не шкодує і вважає, що поліція має "ловити справжніх злочинців".

Його адвокат попросив повністю відмовити у задоволенні клопотання поданого прокурором.

Як відомо, Седюка затримали після того, як він вискочив на сцену Євробачення без штанів, коли там виступала Джамала. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Українська правда