Жінок-офіцерів запасу призиватимуть як і чоловіків – Міноборони

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Вівторок, 30 травня 2017, 16:21

Під час призову офіцерів запасу з числа випускників військових кафедр українських вищих навчальних закладів громадяни чоловічої та жіночої статі можуть залучатися до служби на рівних умовах.

Про це 30 травня під час брифінгу для ЗМІ повідомив начальник головуправління персоналу – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, інформує прес-служба Міноборони.

 
Артур Артеменко запевнив, що гендерної нерівності не буде
Міноборони

"Всі – чоловіки й жінки будуть призиватися на рівних умовах. Хочу зазначити, що жінки довели свою спроможність виконувати завдання, в тому числі в районах проведення АТО, не гірше за чоловіків", – зауважив він, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми пишаємося такими жінками. Тож жінки будуть також залучатися до служби визначеним порядком, – зазначив генерал-лейтенант.

За даними Головного управління персоналу ГШ ЗС України, станом на кінець травня 2017 року у Збройних Силах України проходять службу понад 23 тисячі військовослужбовців-жінок, у тому числі 3,2 тисячі жінок-офіцерів.

Слід зазначити, що змінами до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 № 337 визначено перелік ВОС і штатних посад, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок: стрільців, снайперів, розвідників, кулеметників, гранатометників, механіків-водіїв, інструкторів з тактичної медицини, навідників, зенітників, техніків, командирів відділень, командирів бойових машин та інших спеціальностей.

Як повідомлялося, 30 травня 2017 року було підписано указ Міноборони про призов на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили.

"Українська правда" писала, кого саме планують призивати згідно з цим указом.

Теми: армія
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