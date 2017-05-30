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Женщин-офицеров запаса будут призывать как и мужчин – Минобороны

Вторник, 30 мая 2017, 16:21

Во время призыва офицеров запаса из числа выпускников военных кафедр украинских высших учебных заведений граждане мужского и женского пола могут привлекаться к службе на равных условиях.

Об этом 30 мая во время брифинга для СМИ сообщил начальник главуправления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Все - мужчины и женщины будут призываться на равных условиях. Хочу отметить, что женщины доказали свою способность выполнять задачи, в том числе в районах проведения АТО, не хуже мужчин", – отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы гордимся такими женщинами. Поэтому женщины будут также привлекаться к службе в установленном порядке, – отметил генерал-лейтенант.

 
Артур Артеменко заверил, что гендерного неравенства не будет
Минобороны

По данным Главного управления персонала ГШ ВС Украины, по состоянию на конец мая 2017 в Вооруженных Силах Украины проходят службу более 23 000 военнослужащих-женщин, в том числе 3,2 тысячи женщин-офицеров.

Следует отметить, что изменениями в приказ Министерства обороны Украины 27.05.2014 № 337 определен перечень ВУС и штатных должностей, на которые разрешается назначать военнослужащих-женщин.

Это стрельцы, снайперы, разведчики, пулеметчики, гранатометчики, механики-водители, инструкторы по тактической медицины, наводчики, зенитчики, техники, командиры отделений, командиры боевых машин и другие специальности.

Как сообщалось, 30 мая 2017 года был подписан указ Минобороны о призыве на военную службу офицеров запаса, которые получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.

"Украинская правда" писала, кого именно планируют призывать в соответствии с этим указом.

Темы: армия
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