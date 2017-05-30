В результаті урагану в Московській області загинув українець

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Вівторок, 30 травня 2017, 17:28

В результаті урагану у Московській області 29 травня загинув громадянин України.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України  Василь Кирилич.  

"29 травня в наслідок урагану у Московській області в місті Красногорськ загинув громадянин України", - сказав він, додавши, що тіло померлого зараз перебуває на медичній експертизі.   

Як відомо, в результаті урагану в Москві 29 травня загинули 11 людей, близько 140 людей постраждали.

Українська правда 

Теми: Росія надзвичайна подія
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