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Число загиблих через ураган в Москві зросло до 11 осіб

Вівторок, 30 травня 2017, 01:37

В результаті урагану в Москві 29 травня загинули 11 людей, близько 140 людей постраждали.

Відзначається, що серед загиблих і постраждалих є діти.

Також 2 людини загинули в Підмосков'ї.

Крім того, ураган повалив 3,5 тисячі дерев.

Через сильний вітер у Москві і області постраждали будівлі і об'єкти інфраструктури. Ураган повалив рекламні щити і зупинки громадського транспорту, зривав з дахів покрівлю та телевізійні антени, впав баштовий кран. У Підмосков'ї без електрики залишилися понад сім тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що в результаті урагану в Москві загинули 6 осіб.

ТАСС, Медуза

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіяпогода
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