Число загиблих через ураган в Москві зросло до 11 осіб
Вівторок, 30 травня 2017, 01:37
В результаті урагану в Москві 29 травня загинули 11 людей, близько 140 людей постраждали.
Відзначається, що серед загиблих і постраждалих є діти.
Також 2 людини загинули в Підмосков'ї.
Крім того, ураган повалив 3,5 тисячі дерев.
Через сильний вітер у Москві і області постраждали будівлі і об'єкти інфраструктури. Ураган повалив рекламні щити і зупинки громадського транспорту, зривав з дахів покрівлю та телевізійні антени, впав баштовий кран. У Підмосков'ї без електрики залишилися понад сім тисяч осіб.
Раніше повідомлялося, що в результаті урагану в Москві загинули 6 осіб.
Апокалипсис сегодня в Москве pic.twitter.com/jy9z9Xlg3i— Meduza (@meduzaproject) May 29, 2017